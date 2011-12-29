Затверджено програму розвитку Києва на 2012 рік

Київ. 29 грудня. УНІАН. Київська міська рада затвердила Програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, за це рішення проголосувало 89 депутатів.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана КРАМАРЕНКА, програма спрямована на підвищення ефективності управління майновими та земельними ресурсами міста, запровадження стратегічного та середньострокового планування, оптимізацію управління бюджетними ресурсами, впровадження програмно-цільового методу бюджетування, а також на створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату і розвиток державно-приватного партнерства.

Згідно з програмою, обсяг асигнувань з бюджету Києва на капітальні вкладення становить 858,6 млн. грн. Цей обсяг видатків не покриває загальної потреби в коштах на об`єкти капітального будівництва, яка була визначена структурними підрозділами міської адміністрації на рівні майже 9 млрд. грн. Разом з тим, Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що місто очікує на отримання ряду субвенцій з державного бюджету для фінансування об’єктів міської інфраструктури.

«Пріоритетами програми капіталовкладень на 2012 рік ми визначили модернізацію ЖКГ, покращення транспортної інфраструктури, реформування соціальної сфери та забезпечення житлом. Отже, головним завданням наступного року визначено фінансування об’єктів, які мають вагомий соціальний ефект для всього міста», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.