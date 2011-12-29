«Укрексімбанку» у заставу будуть передані приміщення служб РДА

Київ. 29 грудня. УНІАН. Київрада дозволила передати в заставу «Укрексімбанку» приміщення служб райдержадміністрацій для забезпечення кредиту, взятого столицею 2010 року на погашення заборгованості перед компанією «Київенерго» за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 72 зі 108 зареєстрованих у залі депутатів міськради.

Рішення прийнято для забезпечення виконання постанови Кабінету міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 721 про надання Києву дозволу на отримання кредиту у розмірі 2 млрд. грн. на погашення боргів перед «Київенерго» та у зв’язку з відповідним рішенням Київради від 25 серпня 2010 року.

Як повідомив доповідач з цього питання, начальник Головного управління комунальної власності КМДА Дмитро ПАРФЕНЕНКО, у 2010 році Київрада дала згоду на залучення позики «Укрексімбанку». Для її забезпечення банку були передані векселі, водночас, у договорі про позику зазначалося, що наступного року, тобто 2011-го, векселі будуть конвертовані в заставу майна.

За словами Д.ПАРФЕНЕНКА, «Укрексімбанк» усередині року звернувся до КМДА з проханням здійснити відповідні заходи. У зв’язку з цим Головне управління комунальної власності підготувало перелік об’єктів, які можуть бути передані у заставу. «Насправді майна, яке можна передати у заставу, не так багато. Ми перебрали все що є і вибрали найменш значимі об’єкти, які не можуть бути приватизовані чи здаватися в оренду», - підкреслив керівник управління комунальної власності. За його словами, були обрані приміщення, що займають служби районних у м. Києві держадміністрацій – ЖЕКи, комунальні підприємства тощо.

В інтерв’ю журналістам Д.ПАРФЕНЕНКО наголосив, що в переліку об’єктів, які передаються у заставу «Укрексімбанку», немає приміщень районних адміністрацій.

Він також пояснив, що до цього переліку ввійшло багато об’єктів, але водночас не зміг сказати, скільки саме. «Нам треба вийти на 750 млн. грн., але насправді оцінка там не прописана, і процедура наступна – нам Київрада дала повноваження, і ми робимо оцінку по кожному об’єкту з переліку і дивимося, щоб набралося на 750 млн.», - зауважив Д.ПАРФЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2010 року уряд надав Києву дозвіл на отримання кредиту для погашення боргів за енергоносії. У зв’язку з цим рішенням столиця у серпні 2010-го року залучила кредит у розмірі 1,5 млрд. грн. (в «Ощадбанку» - 1 млрд. грн. і в «Укрексімбанку» - 500 млн. грн.). Крім того, у грудні 2010 року влада столиці узяла ще один кредит в обсязі 500 млн. грн.: по 250 млн. грн. у тих самих банках.

Перший кредит був узятий на три роки під 12,75% річних. Другий кредит – терміном на один рік під 12,5% річних.