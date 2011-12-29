Будівля капели ім. Ревуцького має бути приведена у первісний вигляд

Київ. 29 грудня. УНІАН. 27 грудня Господарський суд Києва виніс рішення, яким зобов’язав ТОВ «Тригліф» привести у попередній стан приміщення на вулиці Басейній, 1/2-а, яке орендують муніципальна хорова капела імені Л.Ревуцького та видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПУЗАНОВ, позов до суду КП «Київжитлоспецексплуатація» (балансоутримувач зазначених приміщень) подало ще у жовтні.

Суперечка між ТОВ «Тригліф», яке володіє 631 кв. м на першому поверсі будинку №1/2-а на вулиці Басейній, та іншими власниками й орендарями приміщень будинку виникла влітку 2011 року. Товариство самовільно, без згоди співвласників будівлі, розпочало ремонтні роботи і демонтувало частину міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами. На письмові претензії КП «Київжитлоспецексплуатація» ТОВ «Тригліф» не реагувало. Тому у жовтні комунальне підприємство звернулося до суду.

8 листопада конфлікт загострився, коли представники «Тригліфу» майже повністю демонтували перекриття і вторглися до приміщення капели. Тоді зусиллями міської влади вдалося звільнити приміщення від представників зазначеного товариства.

«Київська влада вважає, що ставлення до майна територіальної громади має бути бережним. Особливо це стосується бізнесу, який завдяки використанню комунальних приміщень отримує прибутки. Тому влада вимагає не тільки ремонту приміщення муніципальної хорової капели, але й відшкодування збитків», – зауважив О.ПУЗАНОВ.

Збитки, завдані комунальному майну, було оцінено у понад 153 тис. грн. Їхнього відшкодування КП «Київжитлоспецексплуатація» також вимагає через суд.