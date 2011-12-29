Київ хоче встановити тарифи для театрів на рівні шкіл, лікарень і музеїв

Київ. 29 грудня. УНІАН. Депутати Київради 100 голосами підтримали звернення до Кабінету міністрів України з проханням якнайшвидше вирішити питання встановлення тарифів на комунальні послуги для закладів культури на рівні бюджетних, а не комерційних установ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Раніше Рада керівників київських театрів, підтримуючи ініційоване комісією звернення до Кабміну, підготувала власне звернення до кожного депутата Київради. Актори навіть зробили яскраві листівки для кожного депутата: «Театри просять ніжно і закликають палко: проголосуй за лагідний тариф на комуналку!».

«Дивовижна ситуація: театри сплачують комунальні послуги, як, приміром, нічні клуби, що, безумовно, несправедливо. На щастя, цього разу Київрада практично одноголосно підтримала нашу комісію і театри. Тепер слово за Кабміном», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив сподівання, що найближчим часом тарифи для театрів встановлять на рівні шкіл, лікарень і музеїв.

Відповідне питання виносилось на розгляд депутатів Київради повторно.

Проект звернення депутатів Київради до Кабміну розглядалось на сесії Київради 15 грудня. Тоді за нього проголосували лише 50 депутатів.