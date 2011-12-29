Київрада підтвердила зменшення площі заказника «Жуків острів»

Київ. 29 грудня. УНІАН. Київрада відмовилася скасувати своє рішення від 22 серпня 2007 року «Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення «Жуків острів», згідно з яким площа заповідної території була зменшена у вісім раз.

Як передає кореспондент УНІАН, проект рішення про скасування попереднього рішення підтримали лише 24 із 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Проект рішення був підготовлений фракцією «БЮТ-Батьківщина» у Київраді. Як зазначила голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА, заказник «Жуків острів» географічно займає 1630 га, а рішенням Київради 2007 року ця площа була зменшена до 196 га.

За словами Т.МЕЛІХОВОЇ, скасувавши рішення від 2007 року, з’явилася б можливість повернути статус земель ландшафтного заказника решті території Жукового острова, площа якого була затверджена 2005 року рішенням міськради про Програму розвитку зеленої зони Києва до 2010 року.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам голова постійної комісії Київради з екологічних питань Денис МОСКАЛЬ зазначив, що в разі скасування рішення від 2007 року, фахівці відразу ж почали б розробляти новий проект Програми розвитку зеленої зони міста, яким би затверджувалися нові межі заказника «Жуків острів» з територією 1630 га. За його прогнозами, ці землі заказника могли б отримати вже офіційний статус заповідних орієнтовно у березні 2012 року, і це б забезпечило збереження цієї території від зазіхань забудовників.

Крім того, сьогодні Київрада відмовилася підтримати проект рішення про надання статусу скверу земельній ділянці по просп. Василя Порика, між будинками 7а та 9 у Подільському районі. Проект рішення підтримали лише 27 депутатів Київради. У проекті рішення йшла мова про земельну ділянку площею 0,4 га. Проект було підготовлено у зв’язку з численними зверненнями киян, які зазначали, що вказала земельна ділянка є місцем відпочинку мешканців мікрорайону «Виноградар-2», а це приблизно 20 будинків та більш як 10 тис. мешканців. Протягом багатьох років громада доглядала, впорядковувала дану територію, висаджувала нові дерева та кущі.