Депутатом Київради замість Медведєва став Гнатушенко

Київ. 29 грудня. УНІАН. Депутатом Київради замість Олега МЕДВЕДЄВА зареєстровано Віталія ГНАТУШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні сесії Київради голова Київської міської територіальної виборчої комісії Віктор МАТКОВСЬКИЙ.

Нового депутата – члена фракції «БЮТ-Батьківщина» представлено депутатському корпусу.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на сесії Київради було достроково припинено повноваження члена фракції "БЮТ-Батьківщина" О.МЕДВЕДЄВА.

О.МЕДВЕДЄВ подав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень за власним бажанням.