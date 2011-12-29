БЮТ пропонує передбачити у бюджеті кошти на харчування дітей до 3 років

Київ. 29 грудня. УНІАН. Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді пропонує передбачити у бюджеті столиці кошти на безкоштовне молочне харчування дітей з малозабезпечених сімей до трьох років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, в рамках пропозицій до бюджету столиці на 2012 рік фракція пропонує додати ті пункти, які були прописані в текстовій частині бюджету 2011 року, проте чітко не прописані в бюджеті 2012 року.

«Влада засліпла своїми примарними досягненнями настільки, що забула профінансувати беззаперечно важливі статті, такі як надати дітям віком до трьох років з малозабезпечених сімей безкоштовні молочні суміші та спеціальне дитяче харчування», - заявила голова фракції Тетяна МЕЛІХОВА.

Депутат повідомила, що сьогодні в кулуарах точаться дискусії, чи надавати молочне дитяче харчування дітям саме до трьох років. Адже у 2011 році депутати проголосували за гарантоване отримання відповідного харчування дітям до двох років, а малозабезпечені сім’ї могли користуватись безкоштовним молочним харчуванням до досягнення їхньою дитиною трьох років.

«Владі треба судити не по своїм статкам, а подумати про те, що це безкоштовне дитяче харчування для сімей, які не мають чим годувати дітей, може бути їжею останньої надії», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді зауважила, що влада не включила до проекту бюджету міста на 2012 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень по галузі «Охорона здоров’я» видатки на забезпечення постійних донорів місячними проїзними квитками на два види транспорту з метою підвищення зацікавленості населення в поширенні донорства і видатки на поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились родичі.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 27 грудня прийняла до розгляду проект бюджету столиці на 2012 рік з доходами у сумі 16 млрд. 356 млн. грн. і видатками - 15 млрд. 847 млн. грн.