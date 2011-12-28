У КМДА планують скоротити 10-15% персоналу

Київ. 28 грудня. УНІАН. У Київській міськдержадміністрації планують скоротити 10-15% персоналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що питання ще опрацьовується, тому остаточно кількість скорочених чиновників не може зараз назвати.

«Ця цифра буде остаточно визначена на кінець січня. І я тоді зможу сказати об’єктивну картину, в тому числі по зекономлених ресурсах. Десь 10-15% персоналу, я думаю, приблизно скоротимо», - сказав О.ПОПОВ.

За його інформацією, питання буде винесене на сесію Київради наприкінці січня 2012, і тоді депутати затвердять нову структуру апарату КМДА.

О.ПОПОВ також повідомив, що на сьогодні у Міністерстві юстиції перебувають документи за поданням КМДА щодо реформування управлінь у департаменти. В результаті цього реформування нинішні управління отримають вищий статус та більший обсяг функцій і більшу відповідальність, тобто «на зразок теперішніх міністерств», сказав О.ПОПОВ.

«Це абсолютно логічно, бо не можуть тільки заступники чи голова КМДА проводити переговорні процеси з партнерами щодо організації інвестиційних проектів, розвитку соціальної сфери. У нас таких контактів буде дуже багато, і людина, яка бере на себе відповідальність за розвиток тієї чи іншої галузі, повинна мати певний статус для проведення таких переговорів», - сказав О.ПОПОВ.

На його переконання, для Києва це об’єктивна потреба. Голова КМДА розраховує, що Кабмін підтримає пропозиції столичної влади.