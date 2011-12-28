Київ. 28 грудня. УНІАН. У Києві почали демонтувати ринок секонд-хенду біля станції метро «Шулявська».

Як передає кореспондент УНІАН, голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав журналістам, що з вирішенням питання перенесення цього ринку міська влада навіть спізнилась.

«В нас не буває питань, де ми проводимо якісь акції без попередження», - підкреслив О.ПОПОВ, наголосивши, що роботи розпочаті з попередньо запропонованими підприємцям варіантами переселення.

«Що стосується Шулявки, неодноразово пропонувалось тим, хто має там свій бізнес, перенести його в інші місця, до речі, нами і декларовані. Питання там давно назріло. Воно стосується експлуатації шляхопроводу і санітарної очистки цієї території. Це комплексне питання, і його давно треба було вирішити. Тим більше, що ми плануємо капітальний ремонт шляхопроводу. Я б сказав, що ми спізнилися з цим питанням відселення», - сказав О.ПОПОВ.

Він запевнив, що у Києві є багато торгових точок і ринків, де можуть вести свій бізнес підприємці з Шулявки.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, станом на 15.30 порушень громадського порядку при проведенні робіт із закриття ринку секонд-хенду зафіксовано не було.