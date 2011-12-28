Київ фінансуватиме виробництво власних трамваїв

Київ. 28 грудня. УНІАН. Влада столиці планує направити у 2012 році не менше 100 млн. грн. на виробництво київських трамвайних вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час ознайомлення з експериментальним зразком першого київського трамвая.

Він зазначив, що київський вагон виготовлено на потужностях комунального підприємства «Київпастранс». О.ПОПОВ підкреслив, що співвідношення ціни та якості цього вагона є на сьогодні найкращим варіантом для Києва, оскільки цей рухомий склад відповідає вимогам сучасності, європейським стандартам і має при цьому невисоку ціну. Так, виготовлення цього експериментального зразка обійшлося в 4 млн. 800 тис. грн. Водночас при масовому виробництві їх вартість буде меншою.

О.ПОПОВ повідомив, що впродовж трьох місяців будуть надані висновки фахівців щодо експериментального зразка трамвая, і в разі позитивних результатів у місті буде налагоджено серійне виробництво київських трамваїв. Збирати рухомий склад планують як на «Київпастрансі», так і можливе налагодження виробництва на Київському заводі електротранспорту.

За словами голови КМДА, вже зараз місто планує закласти кошти в бюджет на наступний рік для початку виготовлення 10-15 вагонів, і в січні-лютому наступного року повернутись до питання повного фінансування зазначеного виробництва. «Це не будуть позикові ресурси, це буде бюджет міста. І ми розуміємо, де їх взяти… Я думаю, мінімум 100 млн. грн. ми на наступний рік профінансуємо», - сказав О.ПОПОВ. Цих коштів, відповідно, вистачить на виробництво 20 вагонів київського трамвая.

О.ПОПОВ також запропонував визначитись з тим, як буде називатись київський трамвай. На його думку, як варіант, це може бути «Каштан». Голова КМДА вважає, що треба вивчити з цього приводу думку киян.

У свою чергу генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ повідомив, що 80% у виробництві київського трамваю – це український продукт, і, за його словами, відсоток локалізації буде збільшуватись. 20% у київського трамваю – це продукція, яку закуповували за кордоном. Зокрема, система управління - у Чехії та кондиціонери - американський продукт.

«Протягом першого кварталу наступного року ми його (трамвай – УНІАН) сертифікуємо і він ввійде в експлуатацію. Я думаю, що до цього часу з’являться ще кілька одиниць. А на кінець весни, думаю, буде не менше 10-15 вагонів», - сказав М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

На сьогоднішній день експериментальний вагон проходить обкат. Трамвай розрахований на 90 пасажирів і має зручності для людей з обмеженими можливостями. В «Київпастрансі» розраховують, що київські трамваї зможуть обслуговувати пасажирів не менше 30 років. Відповідно до вимог часу вони будуть удосконалюватись та осучаснюватись. При цьому М.ЛАМБУЦЬКИЙ підкреслив, що і сьогоднішній вагон – це конструкція досить сучасна – з сучасною системою управління і ходовою частиною, салоном, що відповідає євростандартам щодо зручності пасажирів. Він також зазначив, що трамвай досить швидкісний – може розвивати швидкість 80 км на годину і є зручним для водія.