Театри просять знизити тарифи за компослуги

Київ. 28 грудня. УНІАН. Рада керівників київських мистецьких театрів звертається до депутатів Київради з проханням підтримати питання щодо затвердження тарифів житлово-комунальних послуг для столичних театрів на рівні бюджетних установ.

Відповідне питання повторно виноситиметься на розгляд депутатів Київради та включене до порядку денного сесії Київради на 29 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі ініціатора проекту, голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«Питання тарифу оплати комунальних послуг театрів є так само питанням підтримки і глядачів, і самих театрів. Уклінно дякуємо тим, хто своїм голосуванням за затвердження тарифів для театрів на рівні бюджетних установ виявив глибоке розуміння суті мистецьких справ і продемонстрував пошану до них», - йдеться у листі керівників театрів Києва.

За словами О.БРИГИНЦЯ, протягом 5 років театри не отримують коштів на утримання приміщень, постановку нових вистав та підтримання діючого репертуару, і водночас не мають можливості призначити реальну вартість квитка, що має бути співвідносною із вартістю квитків гастролерів, які коштують набагато більше (800-1000 грн.)

«Завдяки самовідданій і майже благодійній праці акторів і персоналу театрів та бюджетній підтримці від міста кияни мають можливість відвідувати київські театри за символічну плату, що подекуди співставна із вартістю квитка в кіно», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Проект звернення депутатів Київради до Кабінету міністрів України з проханням якнайшвидше вирішити питання щодо встановлення тарифів на комунальні послуги для закладів культури на рівні бюджетних установ розглядалось на сесії Київради 15 грудня. Київрада не підтримала проект. За нього проголосували лише 50 депутатів.

«Мені шкода, що кілька фракцій Київради не змогли чи не схотіли минулої сесії підтримати театри. У них є шанс виправити свою помилку на голосуванні в четвер. Сподіваюсь, вони це зроблять», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.