У школах стартували зимові канікули

Київ. 28 грудня. УНІАН. Протягом зимових канікул для учнів столичних навчальних закладів сплановані заходи змістовного відпочинку та дозвілля.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління освіти та науки, з 26 грудня 2011 року до 11 січня 2012 року у столичних школярів триватимуть зимові канікули.

На цей період для дітей організована різноманітна пізнавально-розважальна програма. Зокрема, столична влада організувала проведення в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах міста новорічних і різдвяних святкових дійств, спортивно-масових заходів. У столиці функціонуватимуть гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами та інші творчі об`єднання. Допитлива молодь зможе відвідати музеї, бібліотеки, театри, кінотеатри, пам’ятки культурної спадщини, взяти участь у екскурсійних турах Україною. Організовано оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, молодих талантів, лідерів учнівського самоврядування.

У рамках мистецького проекту «Ялинко новорічна, засвітись вогнями!» Головне управління освіти і науки організовує новорічні вистави у Великій залі Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. Київський Палац дітей та юнацтва під час зимових канікул порадує новорічними шоу-виставами «Кришталева фантазія» в рамках проекту «Діти – для дітей». За підтримки Головного управління освіти і науки відбудеться міський новорічний бал старшокласників.

Дитячі художні колективи навчальних закладів міста зможуть творчо реалізуватися у проведенні районних і міських новорічних свят у культурно-мистецьких закладах міста, зокрема, в Національному палаці мистецтв «Україна».

Крім того, відвідати новорічні вистави, подорожувати столицею, зустрітися з ровесниками в школах Києва зможуть запрошені учні з різних регіонів України.