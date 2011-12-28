У місті стартує нова програма озеленення

Київ. 28 грудня. УНІАН. У місті наступного року стартує нова програма озеленення, до реалізації якої влада Києва підключить громаду та бізнес.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

Він зазначив, що завдяки злагодженій співпраці громади, бізнесу та місцевої влади у

Дніпровському районі столиці з’явився новий дитячий майданчик та впорядкована зелена зона.

«Наступного року у столиці стартує небачена за обсягами програма озеленення та благоустрою. Вона має повернути Києву колишній статус найзеленішої та найкрасивішої столиці у Європі. Але реалізувати її можна буде лише спільними зусиллями влади, бізнесу та органів самоорганізації населення», – розповів Олександр Попов, відкриваючи новий дитячий майданчик на Березняках.

Близько місяця тому ОСН «Комітет мікрорайону «Березняки – Тельбін» Дніпровського району м. Києва запропонував упорядкувати дитячий майданчик на бульварі А.Бучми. Мешканці району звернулися за допомогою до голови КМДА. У листопаді на території майданчика відбулася виїзна нарада під головуванням О.ПОПОВА. Згодом, до реалізації проекту долучилися меценати, вони встановили спортивні та дитячі споруди в мікрорайоні, виконати роботи з благоустрою території.

«Це наш спільний проект і хороший приклад того, як сьогодні потрібно ставитися до розвитку територій міста. Я думаю, що якраз інтеграція зусиль різних зацікавлених сторін дає позитивний результат. Поки що ми не бачимо всієї краси, адже зараз зима. Весною тут з’являться чудові квітучі клумби, кущі та дерева. Але вже те, що така велика територія з

ініціативи людей, активних мешканців району, стала зеленою зоною – це

дуже позитивний приклад. У нас буде багато таких об’єктів», – висловив впевненість

голова КМДА.

О.ПОПОВ зазначив, що органи самоуправління раз за разом доводять свою ефективність та користь для киян.

«Уже сьогодні це надзвичайно ефективна та дієва форма самоуправління, коли кияни мають бажання і вміють користуватися своїми правами. І ми вже маємо в Києві кілька яскравих прикладів такої ефективності. Нещодавно за ініціативи органу самоорганізації населення Теремки-1 ми відкрили першу чергу зони відпочинку в урочищі «Теремки», – відзначив керівник держадміністрації.

Він нагадав, що у столиці діє міська комплексна програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки», прийнята 15 грудня 2011 року. Вона розроблена за дорученням голови КМДА і покликана допомогти владі та будинкомам працювати більш ефективно. Головне завдання програми – створити налагоджений механізм вирішення соціально-побутових, економічних та

культурних проблем мешканців будинків, вулиць, кварталів та мікрорайонів столиці.