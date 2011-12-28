Обсяг вилучень до Держбюджету у 2012 р. зменшиться у 600 разів

Київ. 28 грудня. УНІАН. У 2012 році обсяг коштів, що передаються з міського до державного бюджету, зменшений до 2,3 млн. грн. (у поточному році обсяг вилучень до державного бюджету становив 1,47 млрд. грн.).

Про це відзначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час презентації депутатському корпусу проекту бюджету Києва на 2012 рік.

“Цьогорічне досягнення у перемовинах з Кабінетом Міністрів – значне зменшення вилучень до державного бюджету. Порівняйте, у 2008 році вилучення були 5,5 млрд. грн., у 2009 – 6,3 млрд. грн., у 2010 – 6,4 млрд. грн., а в 2011 – 1,4 млрд. грн. Наступного року вони будуть на рівні 2,3 млн. грн.”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Він зауважив, що це “мізерна” сума у порівнянні з попередніми вилученнями.

“При цьому ми не будемо зупинятися і продовжимо діалог щодо збільшення субвенцій з державного бюджету до бюджету столиці. Уже зараз обсяг субвенцій на наступний рік складає 2,6 млрд. грн., та ми очікуємо, що у січні вийде постанова Кабміну, за якою нам будуть виділені додаткові кошти», – зазначив Р. КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 27 грудня прийняла до розгляду проект бюджету столиці на 2012 рік з доходами, які становлять 16 млрд. 356 млн. грн., що приблизно дорівнює рівню доходів, затверджених на 2011 рік (16,4 млрд. грн.).