Відкрито меморіальну дошку Олександру Ляшку

18:32, 27 грудня 2011
Київ
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Голові Ради Міністрів УРСР

Київ. 27 грудня. УНІАН. Сьогодні у столиці на вулиці Десятинній, 8. відкрито пам’ятну дошку Голові Ради Міністрів УРСР Олександру Ляшку. Саме за цією адресою проживав відомий державний і партійний діяч.

Як повідомляє прес-служба КМДА, в урочстому заході взяв участь голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

«Олександр Ляшко – є прикладом для кожного українця в тому, як треба працювати і любити свою Батьківщину. Адже все своє життя він присвятив розбудові України, пройшовши тернистий шлях від слюсаря-інструментальника до однієї із найвищих посад в Українській Радянській Соціалістичній Республіці.

Довідка. Олександр Ляшко 15 років очолював Уряд Української Республіки (1972-1987рр.), багато зробив для  економічного і соціального розвитку держави, піднесення її науки та культури.

Значним був внесок О.Ляшка і в розбудову Києва. Зокрема, за цей час у столиці значно розширено будівництво метрополітену, побудовані сотні кілометрів нових автомобільних доріг із транспортними розв’язками, були споруджені та введені в дію «Музей історії Великої Вітчизняної війни», етнографічний музей у селі Пирогів, Український дім на

Європейській площі, Будинок торгівлі на Львівській площі, Льодовий стадіон, шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни у Пущі Водиці.

Також здійснено реставрацію Національної опери України, реконструкцію Національного стадіону «Олімпійський», відновлено пам’ятки архітектури Золоті ворота та Гостинний двір на Подолі.

У той же час в нашому місті за сприяння Голови тодішнього Уряду Олександра Ляшка виросли такі житлові масиви як Оболонь, Мінський, Позняки, Троєщина, Теремки, Виноградар та інші.

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