Киян запрошують на передноворічні сільгоспярмарки

Київ. 27 грудня. УНІАН. Напередодні святкування Нового року кияни

зможуть придбати необхідну продовольчу продукцію до новорічного столу на сільськогосподарських ярмарках, що пройдуть 28-30 грудня.

Як повідомили у Головному управлінні внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 28, 29 та 30 грудня у столиці пройдуть традиційні

сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція

фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської

та інших областей.

Зокрема, 28 грудня, у середу ярмарок відбудеться у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 42. 29 грудня (четвер) ярмарок відбудеться у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116. 30 грудня (п’ятниця) ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на вул. А.Бучми; Святошинському районі на вул. Прилужній; Солом’янському районі на вул. Стадіонній.