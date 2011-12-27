Два депутати увійшли до фракції «Соціальна справедливість»

Київ. 27 грудня. УНІАН. Депутати Київради Юрій БУЛГАКОВ та Валерій СЕРГІЙЧУК оголосили про входження до складу фракції Київради «Соціальна справедливість».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви депутатів зачитала сьогодні на засіданні сесії заступник Київського міського голови, секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

До входження до фракції «Соціальна справедливість» Ю.БУЛГАКОВ і В.СЕРГІЙЧУКбули позафракційними протягом трьох місяців. До цього входили до складу фракції "Блок Леоніда Черновецького", про розпуск якої було повідомлено у вересні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, депутатську групу «Соціальна справедливість» було створено 23 червня поточного року. Її очолює Алла ШЛАПАК (також колишня депутат фракції "Блок Леоніда Черновецького").