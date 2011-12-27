Київрада прийняла до розгляду бюджет столиці на 2012 рік

Київ. 27 грудня. УНІАН. Київрада прийняла до розгляду проект бюджету столиці на 2012 рік з доходами, які становлять 16 млрд. 356 млн. грн., що приблизно дорівнює рівню доходів, затверджених на 2011 рік (16,4 млрд. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 102 з 108 зареєстрованих у залі депутатів.

Доповідав проект бюджету заступник голови Київської міськдержадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО. Він зазначив, що установлений профіцит загального фонду бюджету Києва на 2012 рік – 604 689,5 тис. грн. Передбачені видатки бюджету - у розмірі 15 млрд. 847 млн. грн. Трансферти з держбюджету враховані в сумі 2,6 млрд. грн.

У проекті бюджету зазначається, що доходи з фізичних осіб становитимуть у наступному році 7 млрд. 254 млн. грн.

Як зазначається у проекті міського бюджету, це сума, яка становить 50% податку на доходи фізичних осіб, що залишаються у бюджеті столиці, тоді як відповідно до Бюджетного кодексу України у 2012 році решта 50% буде передаватися до бюджету країни.

Крім того, проектом бюджету передбачені вилучення до держбюджету в розмірі 2 млн. 302 тис. грн.

Як повідомив Р.КРАМАРЕНКО, на капітальне будівництво в бюджеті столиці передбачені видатки в сумі 858,6 млн. грн. З цих коштів 40%, або 350,4 млн. грн., передбачено спрямувати на розвиток інженерної інфраструктури та благоустрій; 24%, або 206,1 млн. грн. – на соціально-культурну сферу; 23%, або 129 млн. грн., - на транспортне забезпечення і ще 12%, або 102,8 млн. грн., - на житлове забезпечення.

В проекті бюджету зазначено, що на обслуговування боргів столиці передбачено видатки в сумі 840 млн. грн., з яких 235 млн. – на внутрішній борг, 606 млн. – зовнішній.

Передбачено встановити, що граничний обсяг боргу міста на 31 грудня 2012 року становитиме 8 млрд. 70 млн. грн.

За інформацією Р.КРАМАРЕНКА, з держбюджету Київ отримає, зокрема, на виконання функцій столиці, 1 млрд. грн. Водночас, він додав, що після внесення змін до держбюджету 2012 року цю суму буде збільшено до 4,6 млрд. грн.

Також перед депутатами виступив голова КМДА Олександр ПОПОВ, який відзначив два головних пріоритети бюджету столиці на наступний рік: це соціальне забезпечення і забезпечення економічного розвитку столиці. За його словами, передбачається збільшити доходи міста за рахунок легалізації тіньового сектору економіки, зокрема, що стосується оплати за користування землею, а також легалізації бізнесу, пов’язаного з малими архітектурними формами.

За словами О.ПОПОВА, також планується скорочення управлінського персоналу, що призведе до зменшення видатків на утримання апарату та зменшить бюрократію.

Також О.ПОПОВ відзначив, що у 2012 році має набути розвитку державно-приватне партнерство при втіленні проектів розвитку столиці. Він закликав депутатів підтримати проект бюджету, до четверга його опрацювати з тим, що 29 грудня прийняти, врахувавши всі пропозиції.

На переконання представників КМДА, бюджет столиці-2012 є напруженим, але амбітним. Водночас, вони сподіваються на його успішне виконання.

Також депутати прийняли до розгляду проект Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік. За це рішення проголосували 94 депутати міськради.