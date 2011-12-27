Роботодавці вимагають мораторій

Київ. 27 грудня. УНІАН. Федерація роботодавців Києва (ФРК) найближчим часом звернеться до депутатів з проханням накласти мораторій на штрафи за порушення закону про захист персональних даних, який набуває чинності з 1 січня 2012 року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Ради Федерації роботодавців Києва Руслан ДЕМЧАК.

«Федерація роботодавців Києва підготувала ряд звернень до депутатських груп щодо накладення мораторію в частині стягнення штрафів з юридичних осіб згідно із законом про захист персональних даних, який набуває чинності з 1 січня. Ми вважаємо, що не можна підприємця штрафувати за ненадання інформації з 1 січня. Необхідно доопрацювати цей закон», - вважає Р.ДЕМЧАК.

Також ФРК ініціює депутатське подання до Конституційного Суду з метою визначення конституційності низки норм закону про захист персональних даних.

На думку учасників прес-конференції, норми закону дублюються, а деякі навіть суперечать Конституції, Кодексу законів про працю, законодавству щодо збереження комерційної таємниці.

«Бази даних підприємців вже зареєстровані в податкових органах, у Пенсійному фонді..., - відзначає Р.ДЕМЧАК. - Ще закон примушує реєструвати своїх клієнтів».

Він радить підприємцям не поспішати реєструвати бази даних у профільному держоргані, оскільки цей закон, швидше за все, доопрацьовуватиметься. Також накладення штрафів можна легко оскаржити в суді, впевнений підприємець. «Порада - не варто поспішати. Думаю, що цей закон буде змінено», - сказав Р.ДЕМЧАК.

За словами юриста Федерації роботодавців Києва Анатолія СОБОЛЕВСЬКОГО, закон про захист персональних даних надав невиправдано великі повноваження контролюючому органу - доступ до баз персональних даних, тобто можливість проникати в приміщення, порушуючи право на комерційну таємницю, право на недоторканність житла тощо.

«Під дію цього закону може потрапити вчителька, яка забрала контрольні роботи з класу: 30 учнів, прізвище, ім`я, по батькові - база даних», - вважає А.СОБОЛЕВСЬКИЙ, відзначаючи, що ця вчителька розповсюдила БД і вона потрапляє під адміністративне і кримінальне покарання.

«У зв`язку з тим, що цей закон настільки великий і конкретно не встановлює параметри, які мають виставлятися до тієї бази персональних даних, що зареєстрована, це стосовно непоінформованого підприємця викличе питання корупційного характеру»», - відзначає юрист.

Також цей закон негативно вплине на світові рейтинги України щодо легкості ведення бізнесу, відзначив голова Київської організації роботодавців сфери послуг "Усім світом" Олексій АНТОНЮК. Крім того, на його думку, закон дає можливості держчиновникам для корупції. «За півроку дії на цьому законі можна добре заробити», - вважає він.

«На мою думку, цей закон виконати неможливо, його треба скасувати», - наголосив О.АНТОНЮК.

Нагадаємо, Закон України "Про захист персональних даних" діє з 1 січня 2011 року. З 1 січня 2012 року набувають чинності зміни до цього закону щодо введення штрафів за його порушення. Максимальний штраф за незареєстровану базу даних становить 17 тисяч гривень.