Київ. 27 грудня. УНІАН. Влада Києва не виключає випуск у 2012 році євробондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, інформуючи журналістів про проект бюджету Києва наступного року, який сьогодні почне розглядати Київрада.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи буде столиця у 2012 році брати нові кредити, Р.КРАМАРЕНКО сказав: «Питання зовнішніх і внутрішніх позик ми вирішимо залежно від ринку».

«У нас є погашення 250 млн. доларів євробондів. Термін погашення – листопад. Залежно від тієї ситуації, яка буде на ринку, - світовому чи українському – випускатимемо або євробонди, або українські облігації. Додаткових позик ми не передбачаємо», - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Він ще раз наголосив, що столиця братиме позики на погашення раніше взятих кредитів, а в проекті бюджету не передбачено додаткових запозичень.