У Києві цього року продано 2,59 га землі на 92 млн. грн.
14:50, 27 грудня 2011Київ
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Статистика Держагентства земресурсів
Київ. 27 грудня. УНІАН. У Києві цього року на аукціонах продано 14 земельних ділянок із земель державної і комунальної власності площею 2,59 га вартістю 92,02 млн. грн.
Про це йдеться на сайті Державного агентства земельних ресурсів.
Згідно з повідомленням, за рахунок відтермінування платежів попередніх періодів від продажу земельних ділянок із земель державної і комунальної власності цього року до бюджету столиці надійшло близько 362,8 млн. грн.
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