У Києві цього року продано 2,59 га землі на 92 млн. грн.

Київ. 27 грудня. УНІАН. У Києві цього року на аукціонах продано 14 земельних ділянок із земель державної і комунальної власності площею 2,59 га вартістю 92,02 млн. грн.

Про це йдеться на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, за рахунок відтермінування платежів попередніх періодів від продажу земельних ділянок із земель державної і комунальної власності цього року до бюджету столиці надійшло близько 362,8 млн. грн.