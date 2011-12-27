Порушено кримінальну справу за фактом травмування трьох дітей

Київ. 27 грудня. УНІАН. Прокуратура Оболонського району міста Києва порушила кримінальну справу за фактом травмування трьох дітей у спортивно-розважальному комплексі «Тропікал Парку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Зазначається, що прокуратурою Оболонського району столиці проведено перевірку випадку обірвання тросу під час експлуатації атракціону «Жабка» в спортивно-розважальному комплексі «Тропікал Парк», в результаті було чого завдано шкоду здоров’ю трьох малолітніх дітей.

У ході прокурорської перевірки встановлено, що документація на розміщення даного атракціону була відсутня. Йдеться, зокрема, про дозволи територіального органу з нагляду за охороною праці на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, допуск на експлуатацію атракціону після монтажу, правила поведінки та користування, проект розміщення атракціону, журнал щоденного огляду атракціону оператором реєстрації й інші необхідні документи.

За матеріалами перевірки прокуратурою Оболонського району міста Києва 26 грудня 2011 р. порушено кримінальну справу стосовно підприємця, з вини якого не було дотримано правил безпеки під час експлуатації об’єкта з підвищеною небезпекою, в результаті чого заподіяно шкоду здоров’ю дітей, (ч.1 ст. 272 КК України).

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури району.