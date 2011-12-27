Столична влада обіцяє погасити борг за поставки дитячого харчування

Київ. 27 грудня. УНІАН. Столична влада обіцяє до 1 січня погасити борг за поставки дитячого харчування у дитсадки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

У дошкільних навчальних закладах Києва харчуються понад 93 тисячі дітей. Відповідно до чинного законодавства, організацію їхнього харчування здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації як головні розпорядники бюджетних коштів. Фінансується харчування дітей Головним фінансовим управлінням відповідно до заявок, які надають районні адміністрації.

Як зазначається у повідомлені, через затримки з фінансуванням щороку у грудні виникає певний борг в оплаті дитячого харчування з бюджету міста. Однак цього року його буде погашено в повному обсязі, ще до 1 січня. Врегулювання питання взяв під особистий контроль голова КМДА О.ПОПОВ. За його словами, нині міськадміністрація веде відповідні переговори з Держказначейством. Для вирішення проблеми необхідно 7-8 млн. грн.

«Сьогодні дійсно є певний борг за постачання продуктів харчування і медикаментів для бюджетних установ, зокрема, дитсадків. І, на жаль, таку ситуацію, коли продукція постачається наперед і лише згодом фінансується, ми спостерігаємо у Києві щороку. Але до 1 січня усі ці борги будуть погашені. У нас є повне порозуміння з Держказначейством, і ніяких збоїв бути не може», – заявив О.ПОПОВ.

Вартість харчування дітей раннього віку в дитсадках столиці в середньому становить 12,50 грн., дошкільнят – 18,59 грн. Згідно з законом, половину цієї суми сплачують батьки. Це 6,25 та 9,30 грн. відповідно. Удвічі менше сплачують батьки, котрі виховують трьох і більше дітей.

Вихованці дитсадків, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, харчуються безкоштовно, а це 2891 дитина. Також за рахунок бюджету в дитячих садках міста безкоштовно харчуються: 114 дітей із малозабезпечених сімей; 7862 дітей, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку, тривалого лікування та реабілітації; 103 дитини з особливими потребами та 123 дитини-сироти.

Також у повідомленні нагадується, що міська влада перевіряє якість харчування у дитячих садках. У Головному управлінні освіти та науки уже два місяці працює комісія, що інспектує організацію харчування дітей у навчальних закладах столиці. До її складу увійшли спеціалісти профільного управління, районних управлінь освіти, Київської міської санітарно-епідеміологічної станції та представники депутатського корпусу Київради. Перевірка триватиме до березня 2012 року.

«Я маю намір особисто долучитися до цієї перевірки. Складно робити висновки про те, наскільки якісно харчуються наші діти, спираючись лише на звіти на папері. Більше того, до мене вже не раз зверталися батьки дошкільнят із наріканнями на дитячі обіди», – сказав О.ПОПОВ.