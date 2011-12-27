У столиці горіла недіюча компресорна станція

Київ. 27 грудня. УНІАН. У Києві горіла недіюча компресорна станція.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Києві, вчора о 15.07 до оперативно-диспетчерської служби столичного ГУ МНС надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі по вул. Зрошувальна, 5, на території ТОВ «Централізована енергопостачальна компанія», виникла пожежа.

Рятувальники МНС швидко прибули до місця виклику, але не змогли розпочати гасіння пожежі, тому що працівники приватної охоронної фірми повідомили, що на території Дарницького м’ясокомбінату пожежі немає, і відмовилися впускати пожежних на територію.

Після вимоги додаткового обстеження території було виявлено пожежу в приміщенні колишньої недіючої компресорної станції.

О 16.20 охоронці пропустили пожежно-рятувальні підрозділи і вони почали гасити пожежу. Як з’ясувалося, в одноповерховій будівлі недіючої компресорної для перекачки аміаку горіли гумові мати та мінеральна вата на площі 150 кв. м. Завдяки злагодженим діям рятувальників менш ніж за годину пожежу було приборкано.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено гумові мати, мінеральну вату, закопчені стіни та стеля приміщення. Причини та збитки наразі встановлюються.