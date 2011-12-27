У 2012 між Києвом та Ірпенем запустять тролейбусний рух
Нову дорогу відкриють до кінця цього року
Київ. 27 грудня. УНІАН. Останнім часом роботи на ділянці нової дороги між Києвом та Ірпенем відновилися і тривали досить активно. Передбачається, що вже до кінця цього року трасу введуть в експлуатацію, пише муніципальна газета «Хрещатик» (№192 (4017)).
Проекти автотраси від житлового масиву Новобіличі до міста Ірпінь розробили ще п’ять років тому, однак через брак коштів фінансування зупинилося — і будівництво було припинене.
За словами голови Святошинської РДА Сергія РЮМШИНА, введення в експлуатацію цієї автодороги вирішить цілу низку транспортних проблем зі сполучення столиці та області.
“Запуск нової дороги для Святошина має дуже велике значення, адже це не тільки значно розширить структуру району, а й дасть можливість більш тісних контактів із областю та вирішить низку проблем транспортного сполучення між столицею і передмістям, а також допоможе уникнути заторів між Бучею і Києвом. Крім того, варто зазначити, що раніше на облаштування доріг держава виділяла менше коштів, ніж зараз. І саме нинішня влада вирішує ті нагальні проблеми, на які кияни та мешканці прилеглих міст чекають уже не один рік”,— прокоментував С.РЮМШИН.
Нова дорога з 4 смугами пролягає від вул. Генерала Наумова (житловий масив Новобіличі, м. Київ) до житлового масиву Романівка, що у місті Ірпені.
Як повідомили в Державній службі автомобільних доріг України “Укравтодор”, усі ремонтно-будівельні роботи на новій автодорозі загальною довжиною 8,8 км уже завершені. Загалом дорожники збудували нову ділянку автодороги Р-30 (під’їзд до Ірпеня довжиною 5,8 км) та відремонтували 3 км вулиць містечка, зокрема Карла Маркса, Степанівську та Садову. Під час виконання робіт застосовували сучасні технології будівництва та новітні матеріали, наприклад, покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА) на модифікованому бітумі. Весь обсяг ремонтно-будівельних робіт виконали вітчизняні підприємства.
Як зазначають в “Укравтодорі”, під час виконання робіт дорожники також переклали каналізаційну мережу, кабельні лінії зв’язку та водопровід. Крім того, спеціалісти Державної служби автомобільних доріг України встановили труби й дощову каналізацію. Завершальний етап — облаштування верхнього шару дорожнього покриття та монтаж опор зовнішнього освітлення, закінчили нещодавно.
За словами голови постійної комісії Київради з питань транспорту та зв’язку Дмитра ОЛІЙНИКА, цю дорогу потрібно було відкрити вже давно, адже вона дозволить значно покращити внутрішні комунікації між областю та столицею і розгрузити трасу Київ — Ковель. Лише за попередніми оцінками, ця магістраль забере на себе 40% потоку автотранспорту з Ірпеня та 5-7% — з Ковельської траси.
Як зазначає С. РЮМШИН, на цьому роботи з покращення транспортного сполучення між Києвом та областю не завершаться, і вже у наступному році буде споруджена ще й нова тролейбусна лінія між столицею та Ірпенем. “Відкрити таку лінію планують вже у 2012 році, що дозволить людям швидше добиратися в Київ на роботу, адже у столиці працюють багато громадян, які проживають в області. За нашими даними, більшість мешканців Ірпеня, де проживає понад 30 тисяч громадян, дістаються до Києва маршрутками”,— зауважив С. РЮМШИН.