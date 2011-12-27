У 2012 між Києвом та Ірпенем запустять тролейбусний рух

Київ. 27 грудня. УНІАН. Останнім часом роботи на ділянці нової дороги між Києвом та Ірпенем відновилися і тривали досить активно. Передбачається, що вже до кінця цього року трасу введуть в експлуатацію, пише муніципальна газета «Хрещатик» (№192 (4017)).

Проекти автотраси від житлового масиву Новобіличі до міста Ірпінь розробили ще п’ять років тому, однак через брак коштів фінансування зупинилося — і будівництво було припинене.

За словами голови Святошинської РДА Сергія РЮМШИНА, введення в експлуатацію цієї автодороги вирішить цілу низку транспортних проблем зі сполучення столиці та області.

“Запуск нової дороги для Святошина має дуже велике значення, адже це не тільки значно розширить структуру району, а й дасть можливість більш тісних контактів із областю та вирішить низку проблем транспортного сполучення між столицею і передмістям, а також допоможе уникнути заторів між Бучею і Києвом. Крім того, варто зазначити, що раніше на облаштування доріг держава виділяла менше коштів, ніж зараз. І саме нинішня влада вирішує ті нагальні проблеми, на які кияни та мешканці прилеглих міст чекають уже не один рік”,— прокоментував С.РЮМШИН.

Нова дорога з 4 смугами пролягає від вул. Генерала Наумова (житловий масив Новобіличі, м. Київ) до житлового масиву Романівка, що у місті Ірпені.

Як повідомили в Державній службі автомобільних доріг України “Укравтодор”, усі ремонтно-будівельні роботи на новій автодорозі загальною довжиною 8,8 км уже завершені. Загалом дорожники збудували нову ділянку автодороги Р-30 (під’їзд до Ірпеня довжиною 5,8 км) та відремонтували 3 км вулиць містечка, зокрема Карла Маркса, Степанівську та Садову. Під час виконання робіт застосовували сучасні технології будівництва та новітні матеріали, наприклад, покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА) на модифікованому бітумі. Весь обсяг ремонтно-будівельних робіт виконали вітчизняні підприємства.

Як зазначають в “Укравтодорі”, під час виконання робіт дорожники також переклали каналізаційну мережу, кабельні лінії зв’язку та водопровід. Крім того, спеціалісти Державної служби автомобільних доріг України встановили труби й дощову каналізацію. Завершальний етап — облаштування верхнього шару дорожнього покриття та монтаж опор зовнішнього освітлення, закінчили нещодавно.

За словами голови постійної комісії Київради з питань транспорту та зв’язку Дмитра ОЛІЙНИКА, цю дорогу потрібно було відкрити вже давно, адже вона дозволить значно покращити внутрішні комунікації між областю та столицею і розгрузити трасу Київ — Ковель. Лише за попередніми оцінками, ця магістраль забере на себе 40% потоку автотранспорту з Ірпеня та 5-7% — з Ковельської траси.

Як зазначає С. РЮМШИН, на цьому роботи з покращення транспортного сполучення між Києвом та областю не завершаться, і вже у наступному році буде споруджена ще й нова тролейбусна лінія між столицею та Ірпенем. “Відкрити таку лінію планують вже у 2012 році, що дозволить людям швидше добиратися в Київ на роботу, адже у столиці працюють багато громадян, які проживають в області. За нашими даними, більшість мешканців Ірпеня, де проживає понад 30 тисяч громадян, дістаються до Києва маршрутками”,— зауважив С. РЮМШИН.