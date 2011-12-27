ЦУМ закриють на реконструкцію

Київ. 27 грудня. УНІАН. Група "ЕСТА" планує розпочати проведення реконструкції київського Центрального універмагу у лютому 2012 року.

Як повідомив кореспондент УНІАН, група займається останнім етапом розробки концепції реконструкції ЦУМу. Під час реконструкції торгові площі універмагу будуть розширені за рахунок раціональнішого використання території внутрішнього двору. Фасад ЦУМу, зведений 1939 року, збережуть у незмінному вигляді.

За словами інвестиційного директора компанії "ЕСТА Холдинг", яка керує компанією групи "ЕСТА", Максима ГРОМАДЦОВА, проектування реконструкції внутрішньої частини ЦУМу доручили відомому англійському архітектурному бюро Benoy, яке співпрацює з київськими архітекторами. Важливо, що ЦУМ залишиться універмагом і збереже свою історичну назву.

Новий фірмовий стиль ЦУМу зараз розробляє міжнародне брендингове агентство Landor (США). Початок реконструкції заплановано на лютий 2012 року — після закінчення термінів договорів з орендарями. Концепція нового ЦУМу буде представлена громадськості наприкінці січня, після остаточного затвердження.