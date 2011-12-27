У 2012 прогнозують зростання надходжень до бюджету міста

Київ. 27 грудня. УНІАН. Загальний обсяг надходжень до бюджету Києва на 2012 рік, без урахування трансфертів, становитиме 13,7 млрд. грн., у тому числі загальний фонд – 11,6 млрд. грн. і спеціальний фонд – 2,1 млрд. грн. Крім того, у місті сподіваються отримати субвенції з Державного бюджету країни до загального та спеціального фондів в обсязі 2,6 млрд. грн.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це розповів заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, проектом бюджету не передбачено надання будь-яких додаткових пільг, зокрема, з оплати за землю, крім тих, що визначені Податковим кодексом України як норми прямої дії. Для всіх платників податків запропоновані рівні умови.

Він зазначив, що податок з доходів фізичних осіб залишається основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду бюджету міста. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у доходах загального фонду бюджету Києва становить – 62,4%, і наступного року, у порівнянні з поточним, збільшиться на 1 млрд. грн. – до 7,2 млрд. грн.

Заступник голови КМДА зазначив, що наступного року очікується дворазове зростання надходжень від плати за землю – це друге за обсягом джерело наповнення загального фонду.

«Нинішнього року від плати за землю ми отримали 1,9 млрд. грн. У 2012 році за нашими оцінками ця сума становитиме 3,8 млрд. грн. Такий стрімкий зріст показників обумовлений тим, що ставка оренди за чинним законодавством становить 3-12%. При цьому у Києві до сьогодні діють договори, за якими орендарі сплачують 1%. Нами проводиться системна робота з переукладання таких договорів, тож у наступному році обсяг надходжень має значно збільшитися», – наголосив Р. КРАМАРЕНКО.

Згідно з оприлюдненими КМДА даними, у 2012 р. передбачається, що загальні надходження до бюджету міста складуть 16 млрд. 355,9 млн. грн., тоді як на поточний рік цей показник був затверджений на рівні 14 млрд. 396,8 млн. грн.