Віремонтовано під’їзди у 496 житлових будинках столиці

Київ. 27 грудня. УНІАН. Упродовж 2011 року виконано роботи з ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під’їздів у 496 житлових будинках столиці.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Крім того, в цьому році було заасфальтовано 1 тис. 61 ділянку, що поблизу житлових будинків, замінено та модернізовано 127 ліфтів, тривають роботи ще на 254 ліфтах.

КМДА інформує, що все частіше мешканці столиці звертаються до влади міста із пропозиціями закликати киян до збереження будинків, у яких вони проживають.

«За ініціативи мешканців на квитанціях за житлово-комунальні послуги ми розмістили інформацію – звернення до киян щодо прояву належної поваги до роботи працівників, які забезпечують чистоту та комфорт у наших будинках», – сказав директор комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслав КАПЛУНЕНКО та подякував ініціаторам за дбайливе ставлення до житлового фонду міста.

Слід наголосити, що сенс цього звернення – дотримуватися чистоти у будинку та біля нього, не пошкоджувати двері, вікна, стіни, ліфти тощо.