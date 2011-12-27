Змінено схему наземного громадського транспорту в Голосієво

Київ. 27 грудня. УНІАН. У зв’язку з відкриттям станції метро «Виставковий центр» та з метою забезпечення підвезення пасажирів з інших житлових масивів до нової станції метрополітену з 27 грудня 2011 року внесено зміни до транспортної мережі наземного громадського транспорту Голосіївського району.

Як повідомляє офіційний сайт міської влади, зокрема відкривається новий тролейбусний маршрут №2 «Кібцентр – станція метро «Виставковий центр», а також продовжено тролейбусний маршрут №45 від вул. Касіяна до станції метро «Виставковий центр» - це дасть можливість зв’язати житловий масив Теремки-2 з двома станціями метро («Васильківська» та «Виставковий центр») з мінімальним часом поїздки та створити зручний пересадочний вузол для мешканців Голосіївського району, які прямують до районної поліклініки.

Водночас, тролейбусний маршруту № 11 скоротятьдо нової станції метро «Виставковий центр», що дасть можливість зменшити інтервали руху тролейбусів. І враховуючи численні звернення мешканців Голосіївського району та з метою забезпечення максимального наближення зупинок транспорту до Деміївського ринку, було проведено реконструкцію контактної мережі в районі Московської площі з будівництвом додаткових маневрових пристроїв. При цьому відповідно внесено зміни у трасу руху тролейбусів маршрутів № № 1, 12 та впроваджено додаткову зупинку поблизу Деміївського ринку в обох напрямках.

Також, буде зменшено інтервали руху на тролейбусних маршрутах №№2, 11, 43к, 45, які забезпечують транспортний зв’язок з новою станцією метро (до 5-6 хвилин).

Крім того, буде збільшено кількість автобусів на маршруті №56 «станція метро «Академмістечко» – станція метро «Виставковий центр», який забезпечує транспортний зв`язок житлових районів Біличі, Борщагівка та Теремки з новою станцією метро. При цьому інтервали руху на маршруті будуть зменшені майже в 1,5 рази.

В КМДА нагадують, що з 5 грудня, враховуючи звернення мешканців району, було відновлено роботу автобусного маршруту № 1, який також забезпечує зв’язок з новою станцією метро «Виставковий центр».