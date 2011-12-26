Аеропорт «Бориспіль» створив власну службу таксі

Київ. 26 грудня. УНІАН. Державне підприємство аеропорт «Бориспіль» створило власну службу таксі, яке одержало назву Skx Taxi. Проект презентував 26 грудня віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що для служби таксі аеропорту «Бориспіль» будуть придбані автомобілі «Хюндай Соната». На сьогодні в тестовому режимі працює 10 автомобілів.

Усього на першому етапі реалізації проекту, який триватиме до кінця першого кварталу 2012 року, автопарк служби таксі аеропорту «Бориспіль» збільшиться ще на 100 автомобілів, у другому кварталі 2012 року може бути куплено ще 100 автомобілів. При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ не уточнив обсяг інвестицій в реалізацію цього проекту. Також Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що вартість проїзду у таксі з аеропорту «Бориспіль» становитиме 6,5 грн. за 1 км. Замовити таксі можна буде за спеціальним коротким номером, який на сьогодні не озвучується, безпосередньо в аеропорту або через Інтернет.

При цьому, за словами начальника служби таксі аеропорту «Бориспіль» Стефана БЛАГОВІСТНОГО, питання закупівлі другої партії автомобілів вирішуватиметься за результатом ефективності роботи перших 110 машин.

Тестовий режим служби таксі аеропорту «Бориспіль» триватиме до 25 березня 2012 року.

Також С.БЛАГОВІСТНИЙ повідомив, що пікова пропускна спроможність аеропорту «Бориспіль» становить 3 000 пасажирів за годину. При цьому завдання служби таксі - вивезти близько 5% пасажирів з аеропорту.