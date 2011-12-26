Видатки на освіту передбачають збільшити на 23%

Київ. 26 грудня УНІАН. На потреби освіти у 2012 р. передбачається виділити 4,2 млрд. грн. із загального фонду бюджету та 97 млн. грн. зі спеціального фонду. Це на 23% більше, ніж у 2011 році.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

За його словами, додаткові кошти підуть на підвищення заробітних плат співробітникам закладів освіти Києва, та на будівництво нових шкіл.

Середні видатки на одну дитину дошкільного віку у проекті бюджету становлять – 11,2 тис. грн., на одного учня загальноосвітнього навчального закладу – 8,5 тис. грн., учня вечірньої школи – 6,3 тис. грн. а на одну дитину позашкільного навчального закладу – 1,9 тис. грн.

Р.КРАМАРЕНКО повідомив, що на забезпечення безкоштовним харчуванням дітей та учнів спрямовується 284 млн. грн. На здобуття дошкільної освіти, яку цього року отримуватимуть близько 83,2 тисяч дітей, спрямовано 1 млрд. грн. Аби 217,2 тис. учнів здобули середню освіту, цього року заплановано 2,1 млрд. грн. Також продовжується фінансування професійно-технічних навчальних закладів, на що передбачено 160 млн. грн. для підготовки 10,5 тис. кваліфікованих робітників.

З метою підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Києві, з бюджету міста передбачається спрямувати 4,4 млн. грн.

«Одне з головних завдань, яке поставив голова КМДА Олександр ПОПОВ, – зберегти та закріпити соціальні стандарти, що були досягнуті у 2011 році. Зокрема, це стосуються надбавок педагогічним працівникам», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Він також повідомив, що у Програмі соціально-економічного розвитку на 2012 рік передбачено створення чотирьох центрів професійно-технічної освіти та продовження будівництва і реконструкції ряду шкіл у Деснянському, Голосіївському, Дарницькому та Солом‘янському районах.