Передбачають збільшити на 60% видатки на соцзахист

Київ. 26 грудня УНІАН. Фінансування програм соціального захисту в столиці в наступному році планується збільшити на 60%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, з посиланням на проект бюджету міста на 2012 рік.

Коментуючи закладені у проект бюджету цифри заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що окрім пільг та допомоги, які забезпечує держава, у Києві існують власні програми соціального захисту, наприклад, – «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство», «Діти столиці». На їх виконання в проекті бюджету Києва на 2012 рік передбачено виділити на 60% більше, ніж у поточному році – 144,5 млн. грн., а саме: «Турбота. Назустріч киянам» – 122,6 млн. грн.; «Соціальне партнерство» – 17,3 млн. грн.; «Діти столиці» – 4, 6 млн. грн.

Крім того, 6,2 млн. грн. буде виділено на погашення заборгованості міської комплексної програми «Турбота» за 2008-2010 роки.

«У 2008-2010 роках була складна фінансова ситуація з наповненням дохідної частини міського бюджету. Вона призвела до обмеження фінансування додаткових заходів соціального захисту, які були передбачені міською комплексною програмою «Турбота» на 2006-2010 роки. В бюджетах поточного та наступного років ми передбачили кошти для погашення боргів наших попередників перед киянами. І наступного року остаточно ліквідуємо цю заборгованість», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Водночас за його словами, велика увага наступного року буде приділятися оздоровленню дітей. Так, згідно з міською цільовою програмою на оздоровлення вихованців дитячих будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та дітей кризових категорій передбачено 10,5 млн. грн., це у 10 разів більше, ніж у 2011 році.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ повідомив, що загалом протягом наступного року на соціальну допомогу киянам буде спрямовано 2,46 млрд. грн. Це видатки втому числі і на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, надання пільг та субсидій киянам. Кошти також будуть виділені на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей «Наші діти» та утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення.

«Ще до прийняття Стратегії розвитку Києва до 2025 року ми розпочали активні дії щодо покращення соціального клімату у столиці. І вже зараз можемо говорити про конкретні результати. Природно, що найбільшу увагу, при формуванні майбутнього бюджету, ми приділили саме соціальному захисту людей, які цього найбільше потребують. Адже покращення добробуту киян – перший і найголовніший обов’язок міської влади і мій особисто», – сказав очільник КМДА.