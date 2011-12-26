Культура у 2012 р. має отримати на третину більше коштів

Київ. 26 грудня УНІАН. Проектом бюджету Києва на 2012 рік передбачено 551,038 млн. грн. на фінансування культурних установ та заходів, а також популяризацію культурно-мистецьких надбань. Це на 122 млн. грн. більше, ніж у поточному році.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

«Таке суттєве покращення зумовлене, передусім, ефективним менеджментом в управлінні містом. Голова КМДА Олександр ПОПОВ узяв курс на інноваційний розвиток столиці, відродження її культурних надбань, соціальний захист та добробут киян. Ці принципи закладені в Стратегії розвитку міста до 2025 року. При цьому, КМДА всіляко сприяє розвиткові бізнесу та залученню інвестицій. Міська влада створює рівні та прозорі умови роботи для усіх підприємств міста, відтак нам вдасться збільшити і надходження до бюджету. А це означає, що і витратити на потреби міста зможемо більше», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Майже третина всієї суми, передбаченої на культуру, піде на утримання та розвиток столичних театрів, концертних залів та проведення культурно-масових заходів, це – 191,262 млн. грн. 174,776 млн. грн. отримають школи естетичного виховання, їх у столиці – 56. Для бібліотек, та бібліотечних комплексів запланували 80,449 млн. грн., 64,912 млн. – для музеїв, палаців та клубів. 14,715 млн. отримає київський зоопарк, 21,826 млн. – науково-методичні центри, відділи, архіви тощо. Понад 3 млн. гривень передбачені для кінотеатрів, парків культури та відпочинку, центрів народної творчості.

Додатково 17 млн. грн. заклали у проекті бюджету на укріплення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів закладів культури і мистецтва за рахунок видатків спеціального фонду. Також з метою підготовки та проведення у Києві фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу на культурно-мистецькі заходи та поновлення репертуару театрів у бюджеті міста запанували 5,6 млн. грн.