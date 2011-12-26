Бюджет медичної галузі у 2012 році збільшать на 28,3%

Київ. 26 грудня УНІАН. Бюджет галузі «Охорона здоров’я» у 2012 році збільшиться на 28,3%.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, проектом бюджету столиці на наступний рік на охорону здоров’я передбачено видатки у сумі 3,7 млрд. грн., з них видатки загального фонду – 3,4 млрд. грн., спеціального фонду – 274 млн. грн. Це більше, ніж у 2011 році, на 717 млн. грн.

За рахунок бюджетних коштів меддопомогу киянам та гостям міста надаватимуть 170 закладів охорони здоров’я, а саме: 52 лікарні широкого та спеціалізованого профілів; 6 пологових будинків; 12 санаторіїв; 2 будинки дитини; 70 поліклінічно-амбулаторних закладів; 15 спеціалізованих поліклінік та диспансерів, а також 13 інших закладів міської мережі охорони здоров’я.

"Найвагомішим досягненням бюджету-2012 є те, що видатки на заробітну платню збільшились на 32%. Крім того, з 1 січня ми запланували виплату медичним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ особливу увагу приділяє реформуванню системи охорони здоров’я та соціальному захисту медичних працівників. Тому питаннями достойної оплати праці лікарів очільник КМДА опікується особисто," - зазначив Р.КРАМАРЕНКО. .

Він додав, що у проекті бюджету на наступний рік витрати на медикаменти та безкоштовне зубопротезування пільговим категорія населення збільшені на 50% – до 60 млн. грн. На медикаменти та перев’язувальні матеріали видатки збільшилися на 15% – до 221 млн. грн., а на придбання медикаментів у рамках Міської цільової програми «Здоров’я киян» – на 11% – до 110 млн. грн. Також у бюджеті наступного року запланували на 7,6% збільшити видатки на харчування у лікарнях. Для придбання продуктів харчування у лікувальних закладах передбачили 74 млн. грн.

У спеціальному фонді бюджету закладені кошти і на капітальні ремонти та придбання обладнання для медичних закладів. Так, зі спеціального фонду планують витратити 44,8 млн. грн. Ще 156 млн. грн. на ремонтні роботи будуть залучені з власних надходжень медзакладів. З державного бюджету для розвитку сфери охорони здоров’я очікують отримати субвенцію у розмірі 199 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО також повідомив, що у Програмі соціально-економічного розвитку на 2012 рік передбачено реконструкцію корпусів Київської міської клінічної лікарні №14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, реконструкцію приймального та спеціалізованих відділень КМКЛ №12 на вул. Підвисоцького та Олександрівської клінічної лікарні.

Також реконструювати планують будівлю Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Крім того, передбачене придбання мобільних лікувальних стаціонарів, які будуть розташовані неподалік офіційної фан-зони на Майдані Незалежності та біля НСК «Олімпійський».