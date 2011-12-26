КРУ перевірило виконання програми по зайнятості населення

Київ. 26 грудня. УНІАН. У результаті дослідження виконання заходів Київської міської програми «Зайнятість населення на 2009-2012 роки» ревізори довели, що кошти, спрямовані на професійну підготовку та перепідготовку незайнятого населення, у повній мірі не забезпечили зменшення кількості незайнятого населення в столиці.

Як повідомляє Контрольно-ревізійне управління, аудитори дослідили ефективність використання коштів, спрямованих програмою за 2009-2010 роки.

В результаті перевірки встановлено, що зокрема, у 2009 р. професійна підготовка незайнятих громадян столиці здійснювалась за 43 професіями та спеціальностями. Проте професійне навчання громадян, яке організовував центр зайнятості, не завжди проводилось за професіями та спеціальностями, які користувались попитом на ринку праці.

Також аудитори КРУ в м. Києві визначили, що часто кошти витрачали на підготовку незатребуваних фахівців. Так, у 2009 році в центрах зайнятості Києва перебувало на обліку майже 60 тис. безробітних, а в 2010 році – більше 50 тис, з яких направлено на навчання 11 тис. 170 осіб. Пройшли професійне навчання 70% (7 855), залишили навчання, 3% (596), продовжують навчатись – 24% (2 719). По закінченню навчання службою зайнятості працевлаштовані лише 37% (3 650), самостійно влаштувались 32% (3 152).

З метою підвищення ефективності витрачання коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття столичні аудитори групою розробили та направили низку пропозицій Київському міському центру зайнятості, які на сьогодні на 50 % виконані.