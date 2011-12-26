Здійснено пробний пуск потяга до «Виставкового центру»

Київ. 26 грудня. УНІАН. З метою підготовки до введення в постійну експлуатацію пускової дільниці станції «Васильківська» – станція «Виставковий центр» Куренівсько-Червоноармійської лінії 24 грудня відбувся пробний пуск потяга.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на метрополітен, пробний пуск потяга пройшов без зауважень, зараз триває обкатка електропоїздами пускової дільниці.

Відкриття станції «Виставковий центр» заплановане на вівторок, 27 грудня.