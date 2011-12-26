Підготовлено Z-карти «11 унікальних місць Києва»

Київ. 26 грудня. УНІАН. У рамках підготовки приймаючого міста Києва до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Головне управління з питань підготовки Євро-2012 завершило розробку першого флаєра і Z-карти українською та англійською мовами «11 унікальних місць Києва».

Як повідомляє сайт Приймаючого міста (http://www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012), це будуть своєрідні путівники для туристів, які завітають до Києва влітку наступного року.

Завдяки своїй компактній формі флаєри і Z-карти є дуже зручними у користуванні.

Вони містять коротку довідку про 11 візитівок Києва та схематичне їхнє розміщення на карті центральної частини міста. До переліку унікальних місць української столиці, зображених на путівниках, увійшли: собор Святої Софії, Михайлівський Золотоверхий собор, собор Святого Володимира, Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Золоті ворота, Маріїнський палац та парк, Пам’ятний знак на честь засновників Києва, Будинок з химерами, Андріївський узвіз, Національна опера України імені Тараса Шевченка, парк та пам’ятник Тарасу Шевченку.

Окрім зазначеного, на Z-карті надрукована схема ліній Київського метрополітену.

Уже готові 25 тисяч примірників флаєрів і Z-карт.

Z-карта – це паперовий носій особливого формату, кількаразово складений між двома твердими обкладинками. Розмір Z-карти ідентичний розміру звичайної банківської картки.