У Києві невідомий на джипі збив дівчинку

Київ. 26 грудня. УНІАН. У Києві у суботу ввечері невідомий на чорному джипі збив на зебрі 13-річну дівчинку, відвіз її під під`їзд і зник, повідомляє газета «Сегодня».

Інцидент стався на вул. Голосіївській, 13, близько 20.00, навпроти магазина «Авоська».

«Водій позашляховика, модель якого невідома, на переході збив ученицю 8-го класу, що поверталася зі шкільної дискотеки», - розповіли газеті у прес-службі ДАІ Києва. Після наїзду водій зупинився, узяв дівчинку на руки і посадив у свій автомобіль. За словами батька дівчинки, вона в шоковому стані встигла назвати домашню адресу. Водій відвіз її до під`їзду, подзвонив консьєржці і сказав, що під дверима лежить дівчинка, а сам розвернувся і поїхав. Консьєржка вийшла, побачила дитину в непритомному стані і викликала «швидку». Дівчинка з численними травмами лежить у «Охматдиті». ДАІ просить свідків ДТП зателефонувати за номером: 483-70-64.