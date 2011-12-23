У Шевченківському районі відкрили шосту амбулаторію

Київ. 23 грудня. УНІАН. У Шевченківському районі Києва сьогодні відкрили шосту амбулаторію сімейної медицини. Амбулаторія розташована у нежитловому приміщенні на вул. Овруцькій, 23. Вона одна із найбільших та найпотужніших у районі за видами надання медичної допомоги. Загальна площа приміщення складає 400 кв. м. Планова потужність – 45 відвідувань за зміну.

7 лікарів амбулаторії обслуговуватимуть майже 10 тисяч мешканців. Фахівці проводитимуть функціональну діагностику захворювань, лабораторні обстеження, надаватимуть фізіотерапевтичну допомогу. Крім того, функціонуватиме денний стаціонар.

Амбулаторія забезпечена усім необхідним медичним обладнанням, меблями та інвентарем.