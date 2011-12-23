Для чиновників Києва продовжено серію тренінгів

Київ. 23 грудня. УНІАН. У грудні поточного року було продовжено навчання працівників Київської міської державної адміністрації щодо удосконалення бюджетних механізмів у місті.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне фінансове управління, на виконання Меморандуму, укладеного між КМДА й Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД), проведено вже другу серію блоку тренінгів щодо механізмів моніторингу та оцінки ефективності видатків на оплату енергоносіїв та покращення програмно-цільового бюджетування у Києві.

Під час проведення тренінгів 8, 9, 12-14 грудня експерти розповідали про механізми моніторингу та оцінки ефективності видатків на оплату енергоносіїв; основні зміни у законодавстві щодо програмно-цільового методу; про кращі досягнення та типові помилки у застосуванні програмно-цільового методу в Києві.

У Головному фінансовому управлінні підкреслили, що, як показує досвід роботи із запровадження програмно-цільового методу, відсутність знань і навичок у інших учасників бюджетного процесу, крім головних розпорядників коштів, суттєво зменшує якість підготовки бюджетної документації. Тому на зазначені тренінги були запрошені не лише головні розпорядники, а й розпорядники коштів нижчого рівня та одержувачі

бюджетних коштів.

Також 19-20 грудня пройшла третя серія тренінгів, які спрямовані на підвищення ефективності фінансового планування комунальними підприємствами в контексті пріоритетів розвитку міста. Зазначене питання передбачає, зокрема, визначення ефективних джерел фінансування планів, середньострокового фінансового планування з елементами програмно-цільового методу, оцінки витрат і ризиків та інших важливих

питань.

До участі запрошені представники комунальних підприємств, що у будь-якому вигляді отримують кошти з бюджету міста, представники головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, які опікуються питаннями у сфері діяльності цих підприємств.

Як інформують в КМДА, Київ є учасником Експерименту із запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні, який проводиться Міністерством фінансів України за підтримки проекту технічної допомоги «Зміцнення місцевої

фінансової ініціативи». Проект реалізується ВГО «Інститут бюджету та

соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) за фінансуванням Агенції США

із міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомляв УНІАН, з 28 листопада до 2 грудня відбулася перша серія блоку тренінгів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами, що організовуються на виконання Меморандуму між КМДА й Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).