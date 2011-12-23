У 2011 році Центр соцслужб допоміг 50 тис. киян

Київ. 23 грудня. УНІАН. За інформацією Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, упродовж 2011 року соціальні послуги отримали близько 50 тис. киян, які

опинились у складних життєвих обставинах.

Про це говориться в повідмоленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Так, під опікою 9 Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями знаходяться 1 956 клієнтів. У Центрах створені умови для виявлення та відновлення здібностей дітей і молоді з інвалідністю, розвитку навиків із самообслуговування, розвитку особистих якостей у спілкуванні та творчості, соціалізації та інтеграції до суспільства.