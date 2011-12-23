У Будинку вчителя відбувся «Бал волонтерів»

Київ. 23 грудня. УНІАН. У Київському міському будинку вчителя відбувся «Бал волонтерів».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, захід пройшов за підтримки голови КМДА Олександра ПОПОВА. Організатором дійства виступив Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Підтримку також надав басейн Центрального спортивного клубу Збройних Сил України.

Цьогорічний «Бал волонтерів» став фіналом міського конкурсу «Волонтер року – 2011». Змагання мало на меті створити позитивний імідж діяльності волонтерів у реалізації соціальних програм. У рамках конкурсу 26 кращих волонтерів Києва продемонстрували членам журі свої знання, вміння та навички волонтерської діяльності, які вони отримали під час занять у Школі волонтерів.

На рахунку київських добровольців − створення іграшкових ведмедів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, організація збору та роздачі одягу, іграшок малозабезпеченим сім’ям, дітям вулиці; допомога людям поважного віку, проведення тренінгового заняття «Стилі поведінки» на попередження конфліктів та для ефективного міжособистісного спілкування; допомога дітям з інвалідністю в заняттях з іпотерапії; проведення профілактичної акції «Зміни цигарку на цукерку» та багато інших заходів.