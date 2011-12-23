Новорічна ігротека

24 грудня о 10.00 відбудеться «Новорічна ялинка» для дітей з функціональними обмеженнями. Захід розпочнеться о 10.00 новорічною ігротекою для киян та гостей міста, яку проводитимуть біля КМДА волонтери мережі Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва (ЦСССДМ), одягнені у костюми Дідів Морозів. Об 11.00 розпочнеться святкова вистава у Колонній залі КМДА. Захід відбудеться під патронатом голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36.

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