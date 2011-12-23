Київводоканал стурбований МАФами, що на мережах

Київ. 23 грудня. УНІАН. Сьогодні ПАТ “Київводоканал” надіслав листа на ім’я першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Олександра МАЗУРЧАКА та начальника Головного управління контролю за благоустроєм КМДА Сергія САДОВОГО з проханням посилити контроль за незаконним розміщенням тимчасових споруд на інженерних мережах товариства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київводоканалу.

На підприємстві зазначають, що постійно інформують КМДА про збільшення в охоронних зонах водопровідних і каналізаційних мереж тимчасових споруд (ТС) та ігнорування їхніми власниками приписів Київводоканалу, однак відповідей на звернення щодо вжитих заходів не надходило.

Поштовхом до чергового звернення став випадок на початку грудня, коли протягом п’яти діб затягувалося проведення ремонтних робіт на водопровідній мережі по проспекту Василя Порика, 12 через неможливість доступу аварійної техніки до місця пошкодження, оскільки на водопроводі діаметром 300 мм було розміщено ряд торговельних кіосків. Тоді один із кіосків, несанкціоновано розміщений безпосередньо на місці пошкодження мережі, завалився через підтоплення. Значний потік води з труби намив ґрунт по всьому ринку, частково на проїжджу частину та пішохідний прохід.

Однак після відновлення благоустрою аварійної ділянки бригадами Київводоканалу наступного ж дня на тому ж місці було встановлено новий кіоск.

“Увесь торговельний ряд кіосків за вказаною адресою стоїть безпосередньо на водопровідній мережі, що категорично заборонено. Зрозуміло, що за таких обставин жоден з них не міг отримати погодження на розміщення ТС, оскільки власники не просто порушили нормативні відстані від мереж водопроводу, а встановили ряд кіосків безпосередньо на мережі”, - підкрслюють спеціалісти Київводоканалу.

До Управління видачі технічних умов та погодження проектної документації цього року звертався власник лише одного із вказаних торговельних кіосків по проспекту Василя Порика, 12 щодо надання дозволу на тимчасове розміщення об`єкту й отримав відмову. Жодних інших звернень від власників кіосків за зазначеною адресою не надходило.

У зв`язку з таким розвитком подій 14 грудня Департамент експлуатації водопровідного господарства Київводоканалу вручив приписи власникам торговельного ряду. Зазначені приписи зобов`язують у десятиденний термін звільнити санітарну-захисну смугу водопровідної мережі, але попри це на сьогодні торговельний ряд і досі там, йдеться у повідомленні.

У разі невиконання власниками кіосків зазначених вимог припису матеріали щодо правопорушення будуть передані до правоохоронних і контролюючих органів для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

У Київводоканалі інформують, що за 10 місяців 2011 року кількість МАФів та об’єктів зовнішньої реклами в охоронних зонах мереж водоканалу зросла на 224 об’єкти.