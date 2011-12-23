У 3 карантинних районах відловлять безпритульних тварин

Київ. 23 грудня. УНІАН. На території Подільського, Оболонського та Дніпровського районів Києва введено карантинні обмеження через зафіксовані випадки захворювання тварин на сказ. Комунальному підприємству «Притулок для тварин» доручено активізувати роботу з відлову безпритульних тварин у зонах карантинних обмежень столиці і розмістити їх у притулки для перетримки та спостереження.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на результати проведеного засідання протиепізоотичної комісії.

У свою чергу КП «Центр ідентифікації тварин» систематично обстежуватиме територію районів. У разі виявлення трупів з ознаками, характерними для інфекційних хвороб, підприємство надсилатиме матеріали у державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на сказ.

Керівникам лісництв доручено провести облік чисельності лисиць і відпрацювати заходи щодо дотримання оптимальної кількості їхньої популяції.

Щодо ситуації в столиці перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК зазначив, що сьогодні є три випадки сказу у тварин, йдеться про двох собак і кота. “Вирішено терміново провести імунізацію тварин проти сказу у зоні карантинних обмежень. Крім того, забезпечити клінічний огляд та карантинування тварин при підозрі на сказ. Необхідно вчасно повідомляти медичні установи про результати нагляду за тваринами, які нанесли укуси”, – сказав О.МАЗУРЧАК за засіданні протиепізоотичної комісії.

Він доручив Головному управлінню ветеринарної медицини, комунальному підприємству «Центр ідентифікації тварин» та районним держадміністраціям провести роз’яснювальну роботу серед населення про небезпечність сказу для людей і тварин та заходи щодо профілактики і боротьби із хворобою.

Крім того, упродовж карантинних обмежень, які триватимуть 60 днів, забороняється проведення виставок собак і котів.

«Вакцинацію тварин проводитимуть ветеринарні клініки безкоштовно. Ситуація цілком контрольована, у нас є достатня кількість медпрепаратів. Вакцина є і для людей, і для тварин. У зоні карантину буде застосований жорсткий контроль за тваринами, це стосується як безпритульних, так і домашніх улюбленців. Дільничні інспектори перевірятимуть наявність довідки про вакцинацію», – наголосив перший заступник голови КМДА.