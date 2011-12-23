Батьків просять не допускати дітей до безпритульних тварин

Київ. 23 грудня. УНІАН. Комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин” просить батьків не допускати контакту дітей з безпритульними тваринами через фіксацію випадків захворювання тварин на сказ у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з епізоотичною ситуацією зі сказом у Києві та настанням канікул у школах «Центр ідентифікації тварин» просить батьків пильно стежити за місцем перебування своїх дітей та не допускати контакту з тваринами.

У Центрі попереджають, що сказ передається не лише через укуси, а й ослизнення хворими тваринами, тому слід пильнувати, аби діти не гладили собак чи котів, які не ізольовані та мають контакт з іншими тваринами.

Хвора на сказ тварина найчастіше вирізняється неадекватною поведінкою: у неї може спостерігатися нервовий тік, оскільки інфекція вражає мозок. Хоча може бути і навпаки – тварина видається дуже спокійною, хоче лизнути руки. Разом з тим, у хворої на сказ тварини з’являться панічний страх води. Ще одна ознака захворювання – тварина починає ловити мух, яких не існує. Найбільш яскравими ознаками хвороби можуть бути такі прояви як агресія, відтік слини (на фоні паралічу жувальних м’язів).

Найбільш небезпечними при нападах скаженої собаки є укуси на обличчі, голові й кінчиках пальців. Якщо собака є носієм вірусу сказу, то щеплення необхідно робити негайно.

“Якщо Ви або ваші близькі мали контакт з агресивною твариною або постраждали від укусу, слід негайно звернутися до медустанови. За відсутності такої можливості потрібно обробити рану самостійно. Місце укусу ретельно промийте розведеним у воді милом (підходить як господарське, так і туалетне або антибактеріальне) або обробіть рану трьохвідсотковим розчином перекису водню та накладіть стерильну пов`язку з антисептиком. Після цього слід обов’язково звернутися до медичних фахівців”, – рекомендують у Центрі.