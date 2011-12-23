Киянам перерахували за компослуги 73 млн. грн.

Київ. 23 грудня. УНІАН. Упродовж цього року житловими організаціями столиці за недоотримання послуг здійснено перерахунок на суму 72,8 млн. грн. на користь киян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, за централізоване опалення – 49 млн. грн., за холодне водопостачання – 0,9 млн. грн., за гаряче водопостачання – 28,5 млн. грн., за квартплату – 1 млн. грн., за газопостачання – 4,7 млн. грн. та за електроенергію – 63 тис. грн.

Перерахунок здійснено на виконання постанови Кабінету міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151, згідно з якою житлові організації міста повинні здійснити перерахунки розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення у разі ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості цих послуг.

Як відзначають у КМДА, це вперше, коли у таких масштабах кияни отримали можливість не сплачувати за послуги, які не надані або надані не у повному обсязі.

Більшість жителів міста сплачують за житлово-комунальні послуги вчасно та в повному обсязі. Станом на сьогодні 75,3% киян, а це 713 тис. особових рахунків, не мають жодної копійки боргу. Цей показник рік тому становив лише 52,5%, також повідомили в міськадміністрації.