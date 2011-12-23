Залишки Десятинної церкви розпочали консервувати

Київ. 23 грудня. УНІАН. Сьогодні, відповідно до розпорядження Київської міськдержадміністрації, яке підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ, розпочалося виконання робіт із тимчасової консервації залишків фундаменту Десятинної церкви на території пам’ятки археології національного значення.

Роботи здійснює КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами директора підприємства Геннадія ГЕРИ, тимчасова консервація буде здійснюватися за участю науковців та під їхнім безпосереднім контролем.

Роботи заплановано закінчити до 31 грудня цього року. Загалом для збереження залишок унікальної археологічної знахідки буде використано близько 460 автомобілів із піском та спеціальним ґрунтом.

Також буде влаштовано так званий глиняний замок, який перешкоджатиме потраплянню вологи до фундаменту та його подальшій руйнації. Тимчасова консервація допоможе зберегти стародавню пам’ятку від впливу несприятливих погодних умов.