КМДА контролюватиме роботу Борщагівського хімфармзаводу

Представники КМДА ввійшли в наглядову раду Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу

Київ. 23 грудня. УНІАН. Представники Київської міської державної адміністрації ввійшли до складу наглядової ради ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови міськдержадміністрації Олександра ПУЗАНОВА.

«Доброю новиною є те, що територіальна громада нарешті зможе брати участь в управлінні підприємством – представники Головного управління комунальної власності Києва увійшли до складу наглядової ради товариства», – розповів О. ПУЗАНОВ.

Він підкреслив, що відтепер жодне рішення наглядової ради не може бути прийняте без урахування інтересів міста.

Крім того заступник голови КМДА повідомив, що акціонери ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» на загальних зборах 7 грудня вирішили сплатити дивіденди за 2010 рік. Територіальна громада Києва, що володіє 29,9% акцій заводу, отримає 3 млн. 100 тисяч грн.

«Загальновідомо, що якісне корпоративне управління збільшує вартість бізнесу та його інвестиційну привабливість. Тому запровадивши на підконтрольних підприємствах прозорі та добре функціонуючі механізми корпоративного управління, Київ не тільки збільшить надходження дивідендів до міського бюджету, але й підвищить вартість своїх активів», – прокоментував О.ПУЗАНОВ.