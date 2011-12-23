Ділове містечко «Київ-City» побудують інвестори

Київ. 23 грудня. УНІАН. На рівні влади столиці прийнято рішення побудувати ділове містечко «Київ-City» за рахунок залучених інвестицій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, проект будівництва ділового центру «Київ-City» включено до переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій. Таке рішення було прийняте 22 грудня на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, місто визначило п’ять майданчиків для будівництва такого центру, проте найбільш вдалим зараз вважається майданчик «Осокорки-Північні».

«Станом на сьогодні проведено ретельний аналіз майданчиків, виконано містобудівний та економічний розрахунок. Місто готове виконати усі підготовчі роботи, відвести землю тощо, аби у найближчі 10 років залучити інвестиції у розмірі близько 10 млрд. доларів США. Там зможе розміститись близько 400 компаній, вся необхідна інфраструктура з магазинами, готельними номерами та дозвіллям. Загалом ми плануємо, що завдяки реалізації цього проекту з’явиться додатково 50 тис. робочих місць», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Він наголосив, що перенесення ділової активності на Лівий берег є дуже вигідним, адже таким чином місто звільняє адміністративний центр від офісів, завдяки чому історичні будівлі набудуть зовсім іншого вигляду. Таким чином можна буде розвантажити центральні вулиці та мости і частково перерозподілити транспортні потоки в години пік.

Для успішної реалізації проекту необхідно провести відкритий міжнародний архітектурний конкурс та відкритий міжнародний інвестиційний конкурс. Це дозволить створити найкраще архітектурно-планувальне рішення, забезпечить максимальну інвестиційну привабливість проекту та дасть можливість отримати вигідні інвестиційні пропозиції.

«Ми плануємо винести цей проект на «Перший Київський інвестиційний форум», який відбудеться у березні, та вже у квітні розпочати підготовчі роботи для його реалізації», – додав Р.КРАМАРЕНКО.